福岡市総合図書館で2月、男女3人が刺された事件で、福岡地検は26日、うち男女2人に対する殺人未遂などの罪で、同市早良区の無職の男（61）を起訴した。男性警備員に対する殺人未遂容疑は不起訴。「証拠を検討した結果」とした。