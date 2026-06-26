東京・歌舞伎町の質店に男らが押し入った強盗未遂事件で、リクルーター役の男が逮捕されました。三浦勇輝容疑者（30）は3月、新宿区歌舞伎町の質店に押し入り、男性店員を蹴るなどして「金を出せ」と脅し、金品を奪おうとした疑いが持たれています。この事件では、これまでに実行役5人のうち4人が逮捕されていて、三浦容疑者は実行役を集めるリクルーター役とみられています。警視庁は三浦容疑者の認否を明らかにせず、ほかの複数