◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神＝雨天中止＝（２６日・マツダスタジアム）阪神・村上頌樹投手が、２７日の広島戦（マツダスタジアム）にスライド登板する。２６日・広島戦で先発予定だったが、台風７号の接近のため、試合が中止された。昨季は５月９日の中日戦（甲子園）が中止となり、翌１０日にスライド登板。調整の難しさをものともせず、９回７安打無失点で完封勝利した。２年連続でスライド後に圧巻の投球を披露する。