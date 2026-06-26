Ｊ１の神戸は２６日、シンガポールのライオン・シティ・セーラーズＦＣからブラジル出身のＦＷアンデルソンロペスを完全移籍で獲得すると発表した。かつてＪリーグでは広島、札幌、横浜Ｍでプレーした３２歳のロペスは、神戸のクラブを通じてコメントを発表した。「伝統ある素晴らしいクラブからお声がけいただき、心から感謝しています。私にとって特別な場所である日本において、ヴィッセル神戸の選手として戦えることを誇