◆パ・リーグロッテ―ソフトバンク＝雨天中止＝（２６日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンクはロッテ戦が雨天のため中止となり、先発予定だった大津亮介が２７日の同カードにスライド先発することになった。ここまでチームトップの７勝をマーク。開幕先発ローテに滑りこんだ存在が、今やカード頭を任されるエース格に成長した。「去年までは（スライドは）ありえなかったんですけど、しっかり期待に応えられるような投球をしたい」