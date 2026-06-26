テレビ朝日の田中萌アナウンサーが上品なシャツコーデ姿を公開した。２６日までに自身のＳＮＳを更新した田中アナはインスタグラムに「午後のＡＮＮニュースの衣装です」と書き始め、パールのボタンがあしらわれた淡いブルーのシャツ、足元にスリットが入った白のパンツを合わせたコーデを披露。続けて「地震や大雨など不安な日々が続きますいま一度、身の回りの安全をご確認ください」と呼びかけ、投稿を締めた。この投稿