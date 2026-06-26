司法の判断に、世間から批判の声が殺到している。【写真】男子大学生を集団暴行、川村葉音被告が公開していた“ワンワン写真”2024年10月、北海道江別市で当時20歳の男子大学生が集団による暴行を受け、死亡するという強盗致死事件が発生。6月25日、起訴された男女6人の1人である川村葉音被告（21）に対して、札幌地裁は裁判員裁判で懲役30年の判決を言い渡した。集団暴行の後、奪った金品で買い物起訴状などによると、被害