台風の接近を前に、交通にも影響が出ています。 【写真を見る】【交通情報】東海地方に“ダブル台風”接近 27日は東海道新幹線で運転見合わせや運休の可能性 中部空港発着の国内線9便が欠航も JR紀勢線と近鉄名古屋線では、一部で遅れや運休が出ているほか、きょう(26日)このあと名古屋を発着する「特急しらさぎ」は全て運休です。 「東海道新幹線」は、おおむね平常通り運行していますが、27日は運転見合わせや運休などが発生