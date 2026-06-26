【モデルプレス＝2026/06/26】フリーアナウンサーの望月理恵が6月26日までに自身のInstagramを更新。手作り料理を披露し反響を呼んでいる。【写真】54歳フリーアナ「和・洋・中揃っててすごい」食卓埋め尽くす豪華手料理◆望月理恵、豪華な持ち寄りご飯披露望月は「友達と持ち寄りご飯などなど。みんなお料理好きでしかも上手」とつづり、食卓いっぱいに並んだ料理の写真を複数枚投稿。流行りのせいろ蒸しやトマトのサラダ、ロース