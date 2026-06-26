学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「ささげ」はなんの略？「ささげ」はなんの略か知っていますか？アパレルECにおける要！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「撮影・採寸・原稿」を略した言葉でした！ささげとは、EC・ネット通販業界における一連の商