今回、Ray WEB編集部は、スマホに夢中な友だちとの体験について読者に話を聞いて漫画にしてみました。授業中もカフェにいるときも、BeRealに夢中なユカに呆れています。そんなユカと、今日はずっと楽しみにしていた遊園地にやって来ました。そしてこのあと、最悪の展開に…！？原案：Ray WEB編集部ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】2人でいるときもスマホに夢中…【BeReal命】の友だちと行った遊園地で、ま