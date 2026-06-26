大雨や台風の影響で運休などとなっていた県内の交通機関は、27日、天候が回復次第運転を順次再開する予定です。JR土讃線は、特急「南風」「しまんと」「あしずり」が27日昼過ぎから運転を再開する予定です。普通列車は、阿波池田駅から土佐山田駅の間と伊野駅から窪川駅の間で27日昼過ぎから運転を再開する予定です。JR予土線も、窪川駅から宇和島駅の間で27日昼過ぎから運転を再開する予定です。土佐くろしお鉄道は、中村線と宿毛