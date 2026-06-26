（ディレクター）「オープン10分前です160人を超える人々がずらりと並んでいます」あいにくの雨にも関わらず、長蛇の列ができていたのは…26日、沼津でオープンを迎えた静岡県内初上陸の「ドン・キホーテ」の新業態「ロビン・フッド」です。2026年4月に初登場し、静岡が全国で4番目。生鮮食品にこだわったという売り場には新鮮な野菜がぎっしりと並び、沼津ならではの鮮度抜群の魚や彩り豊かな刺身も。さ