DeNAは台風接近による降雨のため、横浜スタジアムでの巨人戦が中止となった。この日先発予定だった石田裕太郎はスライド登板はせず、明日27日の同戦は2年目右腕・篠木健太郎が先発マウンドに上がる。篠木は今月13日のロッテ戦以来、中13日での登板。中止の決定後、報道陣の取材に応じた篠木は登板間隔が空くことについて「ブルペンの中で自分なりに球数を多くしたり、打者が立った中で試合を想定して投げてきたので」と話し