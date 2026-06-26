「発達障害の子どもを対象とした海外教育支援」などとうたって活動していた女が、保護者からおよそ1900万円をだましとったとして逮捕されました。逮捕されたのは加藤永江容疑者（57）で、2020年1月ごろから3年近くにわたり、当時13歳の女子中学生の母親（50代）に「同じように悩んでいるお子さんも留学して成功しています」などと嘘をつき、海外留学費などの名目でおよそ1900万円をだましとった疑いがもたれています。「発達障害の