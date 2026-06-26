愛知県豊橋市の長坂尚登市長愛知県豊橋市の長坂尚登市長は26日までに、市議会からの辞職勧告を拒否し、続投する考えを明らかにした。25日の記者会見で「引き続き、任を果たしていかなければならない」と述べた。多目的屋内施設（新アリーナ）整備計画の一時中断によって、追加の事業費負担約40億円が生じたとして、市議会が19日に賛成多数で辞職勧告決議を可決していた。長坂氏は会見で、複数の市民から続投を求める声が寄せら