東京・文京区で無免許の中国籍の男がポルシェを運転し時速約100kmで交差点に進入、縁石に衝突後に車2台にぶつかり、3人にけがをさせた疑いで逮捕された。警視庁は危険運転致傷でも捜査している。前部が大きくへこんだ「ポルシェ」まっすぐ顔を上げて歩く眼鏡をかけた男は、中国籍の許禎達容疑者（23）。運転中に車2台と衝突し、3人にけがをさせた疑いで逮捕された。許容疑者が乗っていたのは、高級外車「ポルシェ」。前の部分は大