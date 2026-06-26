◇◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月24日〜28日)唯一無敗の日本はセルビア戦を3-1で勝利し5連勝と勢いに乗っています。日本は26日、イラン戦を前に選手の入れ替えを発表しました。日本はミドルブロッカーの山内晶大選手をリザーブ選手とし、代わってアウトサイドヒッターの甲斐優斗選手を出場選手に登録しました。なお、出場選手から外れた選手であっても、再び登録されることで、大会には出場すること