NEXCO西日本は、台風・大雨の影響で連続雨量が基準値を超過する見込みとして、以下の区間をきょう（26日）午後5時20分から通行止めとしています。 【写真を見る】【通行止め】「山陽道」岡山IC～笠岡IC・倉敷JCT～早島IC「岡山道」岡山JCT～岡山総社IC大雨の影響で通行止め【26日午後5時20分】 山陽自動車道 ・岡山IC～笠岡IC通行止め・倉敷JCT～早島IC通行止め 岡山道 ・岡山JCT～