広島県警は、県内8つの警察署を「分庁舎」にする再編計画案を県議会に示しました。県議会の委員会で示されたのは、県内の小規模な8つの警察署を周辺の署と統合し、「分庁舎」とする計画案です。対象となる安芸高田署は三次署に、大竹署は廿日市署に、竹原署は東広島署にそれぞれ「分庁舎」として統合されます。分庁舎では、事件捜査や交通事故対応の部署は残し、会計などの管理部門を縮小します。免許更新などの手続きは、引