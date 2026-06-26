大雨および台風7号の影響に伴う6月27日（土）のJR九州の運行状況です。 ●豊肥線（上下線）熊本～肥後大津：本数を減らして運転肥後大津～豊後萩：始発から、運転を取り止め豊後萩～大分間：本数を減らして運転※特急列車の運休九州横断特急全列車全区間運休あそぼーい！全列車全区間運休