2つの台風や活発な梅雨前線の影響で、大雨となっています。26日夜にかけては台風7号が西日本に近づきます。滋賀県大津市では、住宅の裏山が崩れ、土砂が住宅地に流れ込む被害がありました。現場から中継です。こちらの地域では一時レベル4土砂災害危険警報が出ていましたが、現在は雨・風ともに弱まっていて警報は解除されました。大津市などによりますと、26日午前5時前、住宅の裏山で土砂崩れが発生し、土砂が2軒の住宅に流れ込