ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」が２４日に放送された。この日は、モグライダー・ともしげの人間性の検証を兼ねた「クイズともしげ」を相方・芝大輔が進行。みなみかわ、ウエストランド・井口浩之、きしたかの・高野正成、三四郎・小宮浩信ら、ともしげと親交の深いメンバーを解答者に迎え、２週間に渡って、ともしげの行動を隠し撮りした様子をクイズにした。みなみかわは、ともしげについて「俺は本当、つい最近、喧嘩し