俳優の柿澤勇人（38）が26日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。曽祖父と祖父が人間国宝だったことについて語った。曽祖父・清元志寿太夫は浄瑠璃の語り手、祖父・清元榮三郎は三味線奏者で、ともに人間国宝。父は次男のため、清元は継がずサラリーマンだという。MCの黒柳徹子が「人間国宝ということで、おじいさまと、ひいおじいさま…だから、みんなに『金持ちなんだろう』って言われたんでしょ？子ども