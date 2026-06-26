【モデルプレス＝2026/06/26】女優の長濱ねるが6月25日、自身のInstagramを更新。ファッション雑誌『anan』（マガジンハウス）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】27歳元坂道「ドキッとした」美しいデコルテ際立つオフショル姿◆長濱ねる、オフショルダートップスで美肌＆胸元際立つ長濱は「＠anan_mag 2501号オフショット」とつづり、6月24日発売のファッション雑誌『anan』のオフショットを複数枚投稿。ベージュの