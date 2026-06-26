【モデルプレス＝2026/06/26】モデルの“なちょす”こと徳本夏恵が6月24日、自身のInstagramを更新。純白のウエディングドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】人気恋リア出身27歳美女「まるでプリンセス」美背中際立つ純白ドレス姿◆なちょす、純白ドレス姿披露なちょすは「後ろ姿が素敵で一目惚れしたマーメイドドレス」とつづり、ドレス姿の写真や撮影している動画を複数投稿。引き締まった背中のラインが際立つ、背中が