【モデルプレス＝2026/06/26】元SKE48の石田安奈が6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。寝起きの子どもの姿を公開した。【写真】第3子妊娠中の元48メンバー「お母さんそっくり」目が開いていない寝起きの子ども◆石田安奈、寝起きの子ども公開石田は「朝早いってこの人。むくみすぎて目開いてませんけど ご機嫌アンパンマン」と記し、まだ薄暗い部屋に座り、アンパンマンの洋服を着てカメラに笑顔を向けている寝起きの子