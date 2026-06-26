【モデルプレス＝2026/06/26】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の山本杏奈が6月24日、自身のInstagramを更新。ライブ衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】28歳イコラブリーダー「脚が長くて綺麗」ミニスカ衣装姿◆山本杏奈、ライブ衣装で披露山本は「ジェリー衣装」とつづり、ライブ会場で撮影した写真を複数枚投稿。パープルやピンク、水色を基調とした華やかなミニ丈のフリル衣装に、美しい