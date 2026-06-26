福岡県では、降り始めからの雨量が700ミリ近い所があります。この大雨の影響で、八女市で1人が亡くなるなど、各地で被害が確認されています。 ■樋口淳哉記者「今、雷も鳴りました。大粒の雨で視界が悪いです。」25日午後8時前、筑後地方では視界を遮るほどの激しい雨が降りました。25日夜、気象庁は福岡県の筑豊地方、筑後地方に「線状降水帯直前予測」を発表しました。線状降水帯の発生はありませんでしたが、うきは市浮羽