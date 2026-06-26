ややドル売り優勢、ユーロドル１．１３８９レベルに高値更新＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ややドル売りが優勢。ユーロドルは1.1389レベル、ポンドドルは1.3212レベルに本日の高値を更新している。ドル円は161.70台で上値を抑えられ、161.60付近へと再び軟化している。 NY原油先物が再び70ドルを割り込んでいる。米10年債利回りは4.37％台と前日NY終値水準の4.39％台前半から低下している。 USD/JPY1