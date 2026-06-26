高知県立美術館などを管理・運営する県文化財団は、新しい理事長に県庁OBで現在、文学館の館長を務める澤田博睦氏を起用する人事を発表しました。理事長職については初めて公募が行われましたが該当者はなく、内部からの昇格人事となりました。7月1日付けで県文化財団理事長に就任するのは、県庁OBで現在、県立文学館の館長を務める澤田博睦氏（62歳）です。県文化財団は、理事長職の選考にあたって今回はじめて公募を行い、県内か