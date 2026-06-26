暴力団組員であることを隠し株の売買をしたとして、岐阜市の暴力団組長らが逮捕されました。六代目山口組傘下の組長・北村和博容疑者(60)と知人の野村照司容疑者(61)は、実際には北村容疑者の取り引きであることを隠して、野村容疑者の口座で不正に株の取り引きをした、金融商品取引法違反などの疑いが持たれています。警察は2人の認否を明らかにしていませんが、去年9月に購入した企業の株を3カ月後に売って得た利益約260万