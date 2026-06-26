三重県の鈴鹿サーキットの遊園地の中にある「アクア・アドベンチャー」は、冒険をテーマに、年齢に合わせて5つのプールと3つのスライダーが楽しめる施設です。27日のオープンを前に、地元のこども園の園児と家族らが26日に招待され、夏限定のびしょ濡れ仕様のアトラクションに乗ったり、音楽に合わせてプールで水をかけ合ったりするなどして、ひと足早く楽しんでいました。アクア