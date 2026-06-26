カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件をめぐり、愛知県警などは26日、埼玉県の暴力団事務所を家宅捜索しました。午後1時ごろ、愛知県警などの捜査員約15人が、埼玉県川口市の指定暴力団・住吉会傘下「領家一家」の本部に入り、約1時間半にわたり家宅捜索しました。警察によりますと、日本人の「かけ子」29人が逮捕されたカンボジア・ポイペトの特殊詐欺の拠点のオーナーとみられる佐々木裕介容疑者(38)との関係が