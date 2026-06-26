メキシコ西部でサッカーワールドカップでのメキシコ代表の勝利を祝っていたファンの群衆に車が突っ込み、少なくとも17人がけがをしました。メキシコ代表の勝利にわく多くのファンに取り囲まれた1台の車。行く手を阻まれた次の瞬間、突然加速して、周りの人たちを次々とはねていきます。メキシコ西部のリゾート地カボ・サン・ルーカスで24日、サッカーワールドカップでのメキシコ代表の勝利を祝うファンの群衆に車が突っ込みました