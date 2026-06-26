自民党の麻生副総裁、鈴木幹事長が国民民主党の玉木代表らと都内で会食しました。国会の会期末が迫る中、重要法案での協力などについて意見交換したとみられます。【映像】25日夜に会食をした麻生副総裁と玉木代表25日夜、会食はおよそ2時間にわたって都内の日本料理店で行われました。自民党からは麻生副総裁、鈴木幹事長、萩生田幹事長代行らが出席し、国民民主党は玉木代表、榛葉幹事長、古川代表代行が出席しました。参