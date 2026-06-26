サッカーワールドカップで、あす第3戦に臨むイラン代表。開催国アメリカとの緊迫した情勢は選手たちにどう影響しているのか。かつてチームを率いたイラン代表の元監督に話を聞きました。24日、試合会場のあるアメリカ西部シアトルに現地入りしたイラン代表。キャンプ地は開幕直前に緊張が続く開催国アメリカからメキシコに変更され、試合のたびに国境を越えなければなりません。かつて、イラン代表の監督を務めたイラン系アメリカ