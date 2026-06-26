ダウンタウン松本人志（62）が、27日に生配信されるインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」を欠席する。同配信サービスの公式Xが同日、更新され、発表された。公式Xでは、27日午後8時から生配信を予定している「第7回入学試験OIU生配信」について、松本が休演することを伝えた。松本の体調不良に伴い「『第7回入学試験OIU生配信』の出演者を急遽変更させていただくこととなりました」とし、「配信を心待