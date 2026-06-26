27日には、西日本から東日本の太平洋側に台風7号・8号が接近する見込みです。台風の進路が北寄りになった場合、2つの台風は上陸のおそれもあるということです。 2つの台風は、27日には西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあります。26日夜以降に関東方面に出かける予定がある方は、所によって非常に激しい雨になるおそれもあり、予定の立て方などにご注意ください。26日時点では、新潟県内への台風の影響は小さいと