柏レイソルとジェフユナイテッド千葉は26日、両クラブが対戦する「ちばぎんカップ」を8月1日午後7時よりフクダ電子アリーナで開催すると発表した。31回目を迎えるちばぎんカップはプレシーズン恒例の一戦。Jリーグのシーズン移行に伴って開催の有無が注目されていたなか、今回はナイトゲームとして行われることが決定した。