山形市によりますと、6月26日の午前6時ごろ、山形市蔵王上野でクマ１頭が目撃されました。 【画像】台風進路、今後の全国の天気 現場は、やまがた乗馬クラブの近くの山林です。 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（地図） ■６月のクマ目撃情報（山形市） 6月26日（金曜）午前6時00分頃蔵王上野地内の山林にてクマ1頭を目撃6月25日（木曜）午後3時30分頃大字山寺地内の雑木林にてクマ1頭を目撃6月25日（