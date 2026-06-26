【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月30日に発売される乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』の封入特典ポストカード絵柄が公開された。 ■封入特典ポストカードは全6種 思わず集めたくなる封入特典のポストカードは全6種。 プールサイドで横になるやんちゃん（金川の愛称）、黒のランジェリーを身につけてやわらかな表情を向けるやんちゃん、フレッシュなオレ