北海道・千歳警察署は2026年6月26日、千葉県に住むインドネシア国籍のマハムディ・アグン・ラクサナ・アジ容疑者（27）を殺人未遂の疑いで再逮捕しました。マハムディ・アグン・ラクサナ・アジ容疑者は2026年6月4日、北海道千歳市信濃1丁目で、インドネシア国籍の男性（20）の左腕を包丁で刺し殺害しようとした疑いがもたれています。警察によりますと、男性は命に別条はないものの、左前腕などに重傷を負ったということです。容疑