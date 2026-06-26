愛知県碧南市の小学校で男子児童が同級生から暴行を受けたいじめをめぐり、市教委が適切な調査をしていなかったことが分かりました。碧南市教育委員会によりますと、2023年6月、市内の小学校に通う当時3年生の男子児童が、同級生から暴行を受けて腹や腕をケガするなどし、6年生になった今も不登校の状態が続いています。市教委は「いじめ重大事態」と認定し調査しましたが、国のガイドラインで求められている被害者側からの