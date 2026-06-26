大阪府泉佐野市で、「赤ちゃんポスト」設置に向けた補正予算案が可決されました。 泉佐野市は、育てられなくなった赤ちゃんを親が匿名で託すことができる、いわゆる「赤ちゃんポスト」の設置を進めています。 今年度中にりんくう総合医療センターで「赤ちゃんいのちのバトン」という名称で運用を開始することを目指していて、6月26日、職員らの研修費用など、約200万円を盛り込んだ補正予算案が可決されました。 泉佐野市