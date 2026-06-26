台風7号・8号の接近を前に、26日、各地で局地的に非常に激しい雨が降りました。 JR西日本によりますと京阪神地区では大雨のため、琵琶湖線や奈良線、大和路線などの路線で運転を見合わせていて、終日運転を取り止める区間もあるということです。（午後5時時点） ▼北陸線 長浜 ～ 敦賀［終日運転取り止め］長浜 ～ 近江塩津［終日運転取り止めの可能性］ ▼琵琶湖線 長浜 ʍ