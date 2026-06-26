木原稔官房長官木原稔官房長官は26日の記者会見で、サッカー日本代表がワールドカップ（W杯）で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めたことをたたえた。「心から歓迎している。粘り強い守備やチームワーク、チャンスを確実に得点につなげる勝負強さなど、実力が遺憾なく発揮された結果だ」と述べた。16強入りを懸けたブラジルとの次戦について「日本代表の強みを最大限発揮し、さらなる高みを目指して果敢にチャレンジしてほ