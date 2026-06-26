お笑いコンビおぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が25日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。矢作が夏休みで来週放送回を欠席すると発表した。矢作は「来週のお知らせがあります。来週7月2日の放送、私矢作、早めの夏休みをいただきたいと思っております。ですので恒例の録音…ではなく！生放送です」と切り出した。そして「私矢作は…と言いましたね？はい、小木さんは休み