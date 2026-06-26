メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県の美濃加茂市議会の、議員定数を大幅に削減する条例改正案が否決されました。 美濃加茂市の6月議会では、3人の市議が議員定数を現在の16人から10人に削減する条例改正案を提出しました。 定数削減によって1人あたりの政務活動費を引き上げ、議員活動を充実させることを目的としています。 26日の採決では、議案を提出した3人が賛成、反対が12人で、条例改正案は否決されました