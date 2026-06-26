メ～テレ（名古屋テレビ） 新幹線のお医者さん「ドクターイエロー」。その役割を引き継ぐのが、“二刀流”の「ドクターS」。いったいどんな車両なのでしょうか。製造真っ最中の現場をメ～テレが独占取材しました。 愛知県豊川市の日本車両豊川製作所。 厳しく撮影管理されたこの工場で22日、ドクターイエローの後継車両「ドクターS」をどこよりも早く取材しました。